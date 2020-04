CHIVASSO. Farmacista vendeva online medicinali con cannabidiolo

I militari del NAS di Torino, in collaborazione con la Sezione Analisi del Reparto Operativo del Comando CC Tutela della Salute hanno scoperto un farmacista di Chivasso che aveva posto in vendita online medicinali contenenti “cannabidiolo” (CBD) senza prevista autorizzazione all’immisione in commercio rilasciata dall’AIFA, proponendoli come alimenti, inducendo così in errore il consumatore.

I militari del Nucleo, oltre ad eseguire il sequestro dei medicinali, hanno notificato al farmacista il provvedimento del Ministero della Salute di sospensione della pubblicità e dell’offerta in vendita su internet dei prodotti. Il medesimo è stato deferito all’A.G. e risponderà sia del reato specifico per la vendita di farmaci non autorizzati che di frode in commercio.

