CHIVASSO. Famiglia residente a Torrazza multata davanti ad un supermercato di Chivasso

Scene di panico e paroloni, questa mattina, davanti ad un supermercato di Chivasso. Il papà era lì perchè è l’unico a saper guidare la macchina, la mamma era lì perchè il papà da solo non è capace a fare la spesa e i due figli erano lì perchè a lasciarli a casa da soli i genitori non si fidano. Inutile dire che le Forze dell’Ordine hanno multato e invitato la famiglia a far rientro a casa, in quel di Torrazza Piemonte. E mentre capitava tutto questo in molti se ne sono andati via a gambe levate. Tra le svariate scuse accampate dalla famiglia, una lunga serie di “intolleranze” ai prodotti venduti da altri supermercati che, fossero vere e documentate , potranno essere utilizzate per un eventuale ricorso. S’aggiungono una serie di fake news raccolte su alcuni gruppi Facebook. “Lo ha detto uno sul gruppo….” ha insistito la donna… . “Io che ne so…!”. Insomma scene di ordinaria italianità.

Che cosa si può fare?

• Non ci si può più muovere dal proprio comune di residenza. Chi è a Ivrea resta a Ivrea, chi è a Chivasso resta a Chivasso. Gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, di salute, ma comprovati da certificato medico o per “stato di necessità”.

• Si può continuare a fare sport all’aperto ma sempre nel proprio comune e cercando di evitare gli assembramenti

• Sopra 37,5 è fortemente raccomandato restarsene a casa e chiamare il medico per farsi consigliare il da farsi.

• Non è possibile andare a trovare i malati, a meno che i medici non acconsentano con un permesso. Niente visite nelle residenze socio sanitarie e al pronto soccorso bisognerà entrarci da soli.

• Cosa si rischia ad infrangere le regole? L’arresto fino a tre mesi e una multa fino a 206 euro. —

