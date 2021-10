Venerdì 22 ottobre Fabio Marrulli è stato protagonista del programma di TV8 “Guess My Age – Indovina l’età”, condotto da Max Giusti.

In questo programma, in cui una coppia deve indovinare l’età esatta di sette sconosciuti, ci sono due categorie di concorrenti: gli “standard” ed i “performer” (coloro che propongono un “numero”). Marrulli ha fatto parte di questa seconda categoria. “Sono stato scelto per il mio show laser robot. Si tratta di un’armatura costruita da me, abbinando pezzi di [...]



