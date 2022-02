CHIVASSO. La Corte costituzionale, riunitasi il 15 febbraio scorso, ha bocciato il referendum sull’Eutanasia Legale, denominato “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”.

Nonostante il Comitato Eutanasia Legale, nato da un’iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni, abbia raccolto in tutta Italia oltre un milione di firme, la Corte ha giudicato inammissibile il quesito referendario. La motivazione? Secondo la Corte, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e [...]



