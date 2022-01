CHIVASSO. Escursione del CAI alla Pietra di Andrate per il centenario.

Come cento anni fa, nel gennaio del 1922 in occasione della fondazione, il CAI di Chivasso si è incontrato ad Andrate. Alcuni in treno, come allora, hanno partecipato all’escursione commemorativa tenutasi domenica 16 gennaio. Ben più di cento in totale si sono dati appuntamento alla pietra dove è scolpita la data 1° gennaio 1922, c’erano oltre 30 bikers che hanno raggiunto Andrate lungo un impegnativo percorso sulla Serra d’Ivrea.