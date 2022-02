CHIVASSO. Dopo gli scontri di Piazza Arbarello, lo scorso venerdì a Torino e in numerose altre città italiane è proseguita la protesta studentesca. Raddoppia la ragione del dissenso da parte dei ragazzi che, oltre a chiedere la fine dell’alternanza scuola-lavoro, dopo la vicenda di Lorenzo, lo studente morto durante lo stage, si sono riuniti in un sit-in per dire no alla seconda prova scritta agli esami di maturità.

Insieme alle problematiche dell’alternanza scuola-lavoro, il ritorno dei due scritti alla Maturità 2022 ha scatenato forti preoccupazioni tra i maturandi italiani [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.