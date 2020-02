Venerdì 7 febbraio, alle ore 17.30, nel salone parrocchiale di via Don Giuseppe Dublino 16, si terrà un nuovo incontro facente parte di una bella iniziativa promossa dall’“Università della Terza Età” di Chivasso. Iniziativa realizzata in collaborazione con le Comunità Cattoliche, Ortodosse, Valdesi, Ebraiche, Islamiche, Buddhiste e laiche. Questo appuntamento fa parte di una cospicua serie di incontri dedicati a temi specifici e ad approfondimenti da parte delle varie confessioni religiose e laiche del territorio.

Si continua a seguire il filone del tema di quest’anno e cioè “Vivere e credere al femminile”, il quale è stato scelto per cercare di capire l’efficacia del linguaggio della donna nella comunicazione religiosa. In quest’ultima il linguaggio femminile è stato, in passato, prevalentemente marginale e se presente era confondibile ed omologabile a quello degli uomini. Eppure la donna ha un suo modo di vivere e di raccontare l’esperienza religiosa assolutamente originale che merita esser ascoltato e compreso. Il ciclo di incontri organizzati a Chivasso intende recuperare questa modalità, seguendo la declinazione delle varie sensibilità religiose e laiche .

Protagonista dell’evento, stavolta, sarà Erika Tommasone, consacrata al ministero pastorale valdese nel 1984 ed attualmente pastora di alcune Chiese Valdesi. E’ stata eletta vicemoderatora della Tavola Valdese nel corso del Sinodo 2019, da tempo si occupa di teologia femminista e lei stessa è laureata in teologia. Titolo dell’incontro: “Marta e Maria: cristianesimi e donne”.

Commenti