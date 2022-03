CHIVASSO. Emergenza Ucraina, Ciuffreda si attiva per l’accoglienza. L’ex sindaco, membro del Consiglio nazionale della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, sarà a Roma per discutere di un corridoio umanitario che potrebbe interessare anche la città di Chivasso.

Il video della contestazione a Matteo Salvini non poteva lasciarlo indifferente. Non foss’altro perché lassù, a Przemysl, in Polonia, al confine con l’Ucraina, c’è stato tanti anni fa. E non per caso.

“Hanno una stazione dei treni davvero molto bella, ne fui piacevolmente colpito”.