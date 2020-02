CHIVASSO. Emergenza Coronavirus, il Carnevale si fa

In seguito alle notizie diffuse in merito ai casi di Coronavirus nel nord Italia, lo Storico Carnevalone di Chivasso informa di essere in costante contatto con tutte le autorità preposte.

In mancanza di ulteriori sviluppi la sfilata odierna non subirà modifiche e si svolgerà nel pieno rispetto del programma.

La sfilata partirà alle 15.

