CHIVASSO. Elisa Testa, operatrice olistica e “influencer della terra”.

Elisa Testa, nata a Chivasso, è un’operatrice olistica. Si occupa di terapie naturali proponendo alle persone dei percorsi di cura complementari che non si sostituiscono alle terapie mediche ma si integrano.

“Mi sono formata all’università A.e.me.tra di Torino dove mi sono diplomata in pranopratica nel 2009. Ho poi approfondito la mia formazione professionale, specializzandomi anche in cristalloterapia e floriterapia di Bach”, racconta di sè -. Da svariati anni oramai sono docente di cristalloterapia presso A.E.ME.TRA. Università Popolare”.

Hai molte persone sia in Italia che all’estero che seguono i tuoi consigli, i tuoi corsi ed i tuoi viaggi possono definirti un’influencer naturale della Madre Terra?

In sostanza mi occupo di trattamenti energetici, consulenze di floriterapia, propongo percorsi di sciamanesimo sia individuali che di gruppo. Da anni conduco seminari di gruppo presso un centro olistico a Torino.

Sciamanesimo. Ce lo spieghi?

Lo Sciamanesimo è un percorso spirituale che mi ha sempre attratto e che sento e vivo profondamente da molti anni. Si tratta di una pratica che aiuta la persona a riscoprire un senso di profonda unione con la natura, è un percorso che permette di lavorare su di sé e aiuta a riscoprire quei talenti e quelle potenzialità di cui talvolta non siamo compleanno consapevoli. Il mio percorso nello sciamanesimo mi ha portato a formarmi con maestri legati alla tradizione del centro e sud America.

Ho partecipato a seminari di formazione con Quella, un uomo medicina della tribù Hauasupai dell’Arizona. Ho poi seguito percorsi con maestri messicani come Sergio Magana, Alma Santiago, Ollinatl Contreras.

Questa estate sono stata in Spagna e ho seguito un seminario residenziale con il maestro messicano Agustin Chaman. Come vedi la formazione è qualcosa che non si interrompe mai.

Quali sono le tue passioni?

Altre mie passioni oltre a tutto questo sono i gatti, i viaggi e il contatto con la natura.

Donna, moglie, docente universitario, formatrice, senti molto la pressione del tuo ruolo?

A volte si sente il peso di tutti questi ruoli, non lo nego ma per me questo più che un lavoro è una passione e un modo di essere. Credo inoltre che il lavoro su se stessi sia un percorso continuo che non smette mai, soprattutto chi lavora in questo settore inevitabilmente è portato a confrontarsi con i vissuti e spesso con le fragilità della persona, di conseguenza non ci si può esimere dal continuare in un continuo viaggio dentro di sé.

Paola Maria Bevilacqua

