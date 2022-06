Ora c’è anche l’ufficialità, con 27 sezioni scrutinate su 27. Claudio Castello è riconfermato sindaco di Chivasso per 661 voti in più di Marta. Per il secondo mandato consecutivo. Sconfitta la candidata del centrodestra, Clara Marta.

Castello ha ottenuto 4709 voti, Marta 4048.

Hanno votato 8.986 elettori, pari al 41,35% degli aventi diritto al voto. Al primo turno l’affluenza era del 49,16%.

I voti validi sono stati 8.767, le schede nulle 172 e le bianche 56. Un solo voto contestato.

Castello viene così eletto per il secondo mandato consecutivo.

Il centrosinistra governa la città dal 2011: Gianni De Mori (2011), Libero Ciuffreda (2012) e Claudio Castello (2017 e oggi).

I risultati sezione per sezione

Le foto della festa all’ufficio elettorale

