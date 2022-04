CHIVASSO. Scoppia il caso M5S in seno alla coalizione di centrosinistra. La lista che poco più di un mese fa annunciava, a sorpresa, il sostegno al sindaco uscente Claudio Castello, dopo aver strizzato l’occhio al centrodestra e flirtato a lungo con Claudia Buo e Liberamente, rischia di presentarsi alle elezioni del 12 giugno senza il simbolo.

Il che non è una quisquilia, contando che sul simbolo del Movimento si gioca gran parte del peso elettorale del gruppo. Un conto è, per intenderci, che i rappresentanti più in vista come Marco Marocco e [...]