CHIVASSO. “Quindi sono molto indeciso se entrare in pista a favore di Claudia Buo per fermare Castello per il suo fallimento amministrativo e politico o se farlo dall’esterno. Ho ancora qualche giorno per riflettere”.

Un’intervista, delle sue, apre spiragli ad una campagna elettorale senza precedenti a Chivasso. Un sindaco uscente sfidato da quattro ex sindaci della città. Oggi sono tre: nelle prossime ore è molto probabile che si aggiungerà anche il quarto. Anche perché, per chi conosce l’ex sindaco e senatore di Boschetto, se non è un annuncio ufficiale, poco ci [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.