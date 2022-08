CHIVASSO. Elezioni politiche, Calenda, Azione, il Pd, Castello: Cambursano a tutto tondo.

L’ex sindaco e parlamentare commenta i fatti più significativi della politica nazionale e locale.

Renato Cambursano, ultimamente ti stai occupando solo di politica nazionale e non di quella locale. Perché?

Su quella locale non ho niente da dire, se non che i ‘nuovi assessori’, come hanno dichiarato nelle loro interviste ad altro giornale, “stanno studiando i dossier” (che parola grossa, non sono neanche ‘cartelle’ ma semplici ‘fogli in bianco’ lasciati in eredità da chi li ha preceduti). Quando parlo di “nuovi” assessori non mi riferisco solo alle due “new entry” ma anche a coloro che o hanno avuto deleghe diverse da quelle di prima perché hanno operato “egregiamente”…o ne hanno avute di aggiuntive perché troppo “brave”. Se i primi sono in qualche modo “giustificabili”, le seconde no, visto che facevano già parte della precedente Giunta.

Ti faccio io una domanda: perché il comune di Chivasso non ha organizzato nulla per l’estate 2022?

Il neo assessore rimanda tutto al 2023, perché ha iniziato solo ora e quindi non trovando nulla di programmato, se ne lava le mani. Non gli rimane che dire: ‘Grazie, ‘compagna T.’ per l’ottima eredità! La stessa cosa vale per l’altra delega, quella sull’Istruzione: perché il nuovo assessore afferma che deve fare una “ricognizione di ciò che le scuole hanno bisogno”. Forse perché anche qui ha trovato un foglio in bianco o non ha neppure letto il programma?

Preferisco tacere sulle due donne, premiate in quanto donne, non in quanto donne capaci! Evviva “le quote rosa”! Dico solo che l’una si vanta di aver azzerato i mutui utilizzando l’Avanzo di Amministrazione cioè soldi tolti dalle tasche dei chivassesi ed in un periodo difficilissimo. Bene, brava, bis… Ecco perché il sindaco le ha dato anche le deleghe al Commercio, tra gli ‘applausi’ degli operatori del settore!

Dell’altra mi chiedo: esiste? Però ha avuto una grande ‘fortuna’, anzi due: la prima perché è compagna del compagno che pur non riuscendo a farle conservare la vicesindacatura e le stesse deleghe di prima, l’ha fatta nominare assessore ai Servizi Sociali. Operazione azzeccatissima! La seconda ‘fortuna’ è quella di aver ereditato dal suo predecessore un enorme dossier, ma di problemi irrisolti. Non mi si dica che non voglio le donne in politica perché ho sostenuto convintamente Claudia Buo candidata a Sindaco e le liste che la sostenevano erano le due con la maggior presenza femminile!!!

Ora, però, basta! Non parlo del numero due, il parolaio magico e tanto meno del numero ‘uno’…

Meno male che non volevi parlare delle questioni locali…

Sei tu che mi hai trascinato per i pochi capelli che mi sono rimasti (ride). Parliamo delle prossime elezioni politiche. Come tu sai, sono un uomo di finanza e come tale dico subito che può piacere o non piacere ma il nostro prossimo autunno lo si ‘giocherà’ tutto su quella parola e sulle conseguenze sociali che ne deriveranno.

Se fossi cinico direi: vinca la Meloni e si cimenti lei, con i suoi accoliti, a risolvere i terribili problemi

che si troverà sul tavolo, anzi nel Paese. Ma NON sono un cinico e quindi spero proprio che nessuno esca con una maggioranza forte e che quindi si renda necessario chiedere a Mario DRAGHI – qualcuno lo dovrà fare in ginocchio – di continuare il lavoro iniziato ed interrotto bruscamente dall’IRRESPONSABILITA’ dei contiani, dei salviniani e dei berlusconiani e dei fratoianni.

Che ne pensi dell’alleanza a sinistra?

Sinistra? Lo sai anche tu che gli elettori che una volta votano PCI-Pds-Ds, ora non votano più il PD, ma la Destra e/o 5 Stelle.

Nelle elezioni amministrative chivassesi a sostegno di Claudia Buo c’era una lista chiamata “Democratici in Azione” con chiaro riferimento al partito di Calenda: che ne pensi dell’alleanza con il PD a livello nazionale, prima raggiunta e poi rotta?

Ma come poteva pensare, il buon Letta di poter tenere insieme Brunetta, Gelmini, Garfagna, Di Maio, Fratoianni, Bonelli, Tabacci e Calenda?

Ho vissuto intensamente la stagione dell’ULIVO e quella dell’UNIONE. Il primo è stato tagliato da D’Alema e Marini proprio mentre stava dando ottimi frutti: riduzione del Deficit, diminuzione del Debito, ingresso in Europa, ecc… . L’Unione, invece, era la bruttissima copia dell’Ulivo, aveva in seno il germe dell’implosione. E così è stato e la sua formazione preelettorale ha consentito una forte rimonta della Destra soprattutto al Senato, dove poi è scoppiato il caos. Il “Porcellum” è stato lo strumento di quella rimonta, così come il “Rosatellum” è stato lo strumento studiato a tavolino perché nessuno vincesse alle prime consultazioni elettorali in cui è stato utilizzato e così sarà anche ora. Ci risiamo! L’ULIVO NON AVEVA NULLA A CHE FARE CON QUESTO “CAMPO LARGO”, anzi larghissimo, troppo largo!

“Tre anni fa alla base dell’improvvisato incontro tra M5S e PD stava la comune paura delle elezioni e il desiderio dei primi di restare al Governo e dei secondi di non perdere il treno che consentiva di ritornarci dopo un doloroso anno di astinenza”. Così l’amico Arturo Parisi.

Questa volta i due partner esibivano un desiderio di lunga vita in comune…

Desiderio infranto anzitempo sulla scogliera di un’armata brancaleone. Nel Governo “Prodi due” sono stati proprio i ‘cespugli’ o meglio ‘i fili d’erba’ a creare casino e Calenda, penso, avesse chiesto a Letta di evitare tutto questo, ma inascoltato e ne ha tratto le conclusioni.

Dei 5 Stelle che dici?

A livello locale non esistono più, grazie alla ‘grande’ operazione di Marocco per garantirsi un posto nel Cda di Seta fra due anni. Se quel tizio non farà campagna elettorale per i 5Stelle, può darsi che prenda di più del misero 2,35% di due mesi fa. Mentre a livello nazionale creeranno grossi problemi al Pd, perché la vecchia impostazione PCI-PdS-Ps-Pd di “non avere nemici a sinistra” questa volta non ha funzionato lasciando ampiamente scoperto il fianco sinistro a favore dei 5 Stelle, imbarcando solo i 2 poltronari estremi.

Riporto ancora Parisi: “Il campo progressista e il riferimento massimo di tutti i progressisti, il PD dovrà dimenticarselo per un po’! Sembra aprirsi una stagione di dura competizione che li spingerà a fronteggiarlo con pugno populista.”. Condivido totalmente.

Con queste premesse, tu per chi voterai?

Il voto è segreto, o no? Sul maggioritario attendo i nomi dei candidati per pronunciarmi. Il sostegno al territorio vorrà ben dire qualcosa, o no? Il nostro territorio sappiamo bene quanto ne abbia bisogno! Sul proporzionale, attendo che “le bocce siano ferme” per decidere e fra una settimana lo saranno.

