CHIVASSO. “Voglio ringraziare chi mi ha supportata e chi crede in me. Sono onorata: alla fine, pur trattandosi di un gioco, è sempre un motivo di soddisfazione. Con tutte quelle persone che erano in corsa, poi…”.

Clara Marta ringrazia i nostri lettori.

E lo fa dopo aver vinto lo “Squid Game” elettorale proposto dal nostro giornale, il gioco che per qualche mese ha animato il dibattito intorno alle amministrative di Chivasso.