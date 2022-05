CHIVASSO. E’ ufficiale. Marco Marocco, ex vice sindaco della Città Metropolitana, e il consigliere comunale Fabio Cipolla si ripresenteranno agli elettori con la lista civica “Chivasso in Movimento” e, non più, con il Movimento 5 Stelle.

La nota stampa che mette una pietra tombale sulle valutazioni a proposito del peso specifico che i 5 Stelle avrebbero potuto portare all’amministrazione uscente del sindaco Claudio Castello è arrivata ieri.

I 5 Stelle chivassesi parteciperanno alle elezioni del 12 giugno con una lista civica, senza simbolo del Movimento.