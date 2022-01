CHIVASSO. Se son rose, fioriranno. Se son cachi… Non c’è bisogno di finire la frase per descrivere la situazione che permea il centrodestra cittadino, in stallo più che mai sulla scelta del candidato sindaco da presentare alle prossime elezioni amministrative. Massimo Giovannini o Emanuele Cigliuti? Due i nomi sul tavolo. Il primo messo da Forza Italia, il secondo per ora da sè medesimo anche se, tra i due, Fratelli d’Italia e Lega hanno fatto sapere che preferirebbero il profilo del più giovane Cigliuti.

Senza però intestarsene la candidatura: il che vuol dire, tradotto [...]