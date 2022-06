E’ ufficiale. Domenica 26 giugno il ballottaggio deciderà chi tra Clara Marta e Claudio Castello sarà il nuovo sindaco di Chivasso.

Queste le percentuali ottenute dai candidati, con 27 sezioni scrutinate su 27: Castello al 40,37% (4.152 voti); Buo al 17,57% (1.807 voti) e Marta al 42,06% (4.326 voti).

Liste pro Castello: PD 27,158%, Noi per Chivasso 6,940%, Chivasso in Movimento 2,355%, Sinistra Ecologista 3,942%.

Liste pro Buo: Liberamente per Chivasso 9,751%, Democratici in Azione per Chivasso 5,539%.

Liste pro Marta: Per Chivasso Clara Marta Sindaco 11,618%, FdI 10,840%, Amo Chivasso e le sue frazioni 12,064%, Forza Italia 6,940%, Lega 2,853%.

Votanti: 10.684 (49,16%) Schede nulle: 269 Schede bianche: 130

