CHIVASSO. “Non posso permettermi di fare il sindaco dalla finestra, ci vuole un cambio di marcia per far ripartire Chivasso e tornare a farla crescere”. E ancora: “Mi sento pronta, con tutta l’umiltà, il cuore, la passione, l’energia e un pizzico di ambizione per far tornare Chivasso ad essere una bella comunità e un bel posto in cui si vive bene”.

Clara Marta, commercialista di San Raffaele Cimena, dove è stata assessore e consigliere comunale, moglie del dottor Libero Tubino, primario di otorinolaringoiatria dell’ospedale cittadino, ha aperto questa mattina, sabato 2 aprile, la sua campagna [...]