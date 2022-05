Marco Marocco, dal Movimento 5 Stelle a Chivasso in Movimento. Cos’è cambiato in quindici giorni?

E’ molto semplice: la scelta era se restare in attesa di una risposta dal nazionale sull’uso del simbolo rischiando di non partecipare a questa tornata elettorale oppure percorrere la strada della lista civica. Abbiamo deciso di partecipare alla vita democratica della nostra città costituendo la lista civica Chivasso in Movimento per poter iniziare a raccogliere le firme e partecipare a questa importate sfida democratica per il nostro Comune.