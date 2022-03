CHIVASSO. Dopo l’accordo con il Pd e il Movimento 5 Stelle, l’Unione Civica Chivassese di Adriano Pasteris con un comunicato stampa spiega le ragioni dell’inversione di rotta delle ultime settimane: dopo aver dialogato a lungo con Liberamente, la decisione di rompere per andare con il Pd che candida a sindaco Claudio Castello.

“In relazione alla nostra recente scelta di appoggiare la candidatura a Sindaco di Claudio Castello, ci sembra doveroso fare alcune precisazioni. Innanzitutto, chi siamo.

L’Unione Civica per Chivasso nasce nel 2017 come punto d’incontro di due realtà civiche di aree ideologiche diverse che, alle elezioni del 2012, avevano appoggiato candidati diversi.

È la sintesi perfetta di cittadini che, nel nome di un programma comune per il benessere della propria comunità, rinunciano a barriere ideologiche e pregiudizi.

Alle urne, la Città premia questa realtà puramente civica e le accorda quasi il dodici per cento di preferenze che, nella storia elettorale di Chivasso, rappresenta uno dei migliori risultati mai ottenuti da una lista civica non creata come mero supporto ai partiti. Ottenuta la rappresentanza in Consiglio Comunale, con il candidato a Sindaco Adriano Pasteris, l’Unione Civica inizia un percorso di opposizione costruttiva, non di antitesi aprioristica, ma finalizzata a cercare di trovare spunti e convergenze per la realizzazione del proprio programma. Anche attraverso scontri decisi.

Adesso, alla vigilia delle imminenti elezioni, considerata anche l’indisponibilità di Adriano Pasteris a candidarsi come Sindaco, occorreva trovare un’area di collocazione per l’Unione Civica che permettesse di continuare a portare avanti i propri punti programmatici, nel rispetto dei tanti Chivassesi che rappresenta.

Così, mantenendo valido il proprio principio di andare oltre qualsiasi pregiudizio ideologico, abbiamo iniziato un giro di consultazioni con tutte le forze politiche in campo. Abbiamo trovato in tutte massima disponibilità ed apertura e, anche per questo, fare una scelta non è stato agevole; ma, agendo secondo coscienza, alla fine, abbiamo pensato che l’appoggio al Sindaco uscente, Claudio Castello, fosse la soluzione migliore.

Riteniamo, infatti, che questa Giunta abbia fatto un lavoro soddisfacente e il nostro sostegno è proprio concepito come supporto per migliorare là dove, pensiamo, si possa fare.

Una scelta, dunque, fatta nel senso dello sviluppo del nostro programma e non come appoggio ad un partito. Coloro che, oggi, ci accusano di scelte opportunistiche e non coerenti lo fanno solo perché abbiamo preso decisioni che non si sposano con le loro. Rispettiamo tutte le forze politiche e le tantissime persone con cui abbiamo interloquito.

Abbiamo voluto optare per una scelta misurata nell’analisi delle capacità di ascolto e di tutela di un bene comune che riconosciamo nella città di Chivasso, non siamo riusciti a condividere un percorso con una politica basata su pregiudiziali.

Abbiamo pensato di portare la nostra esperienza e il nostro contributo a partner che riteniamo dei buoni compagni di viaggio, con la consapevolezza di averne persi per strada altri altrettanto autorevoli. Ma la politica è fatta di scelte, anche difficili; ora il tempo della scelta è finito e comincia quello del lavoro di squadra, del programma per la città e del coinvolgimento dei cittadini per sostenere l’idea di futuro che abbiamo per la nostra Chivasso. Perché il futuro è oggi e il passato non ci interessa più“.

Unione Civica Chivassese

