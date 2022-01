CHIVASSO. Elezioni, lo “Squid Game” de “La Voce” entra nel vivo. Ne restano 49: ecco i papabili candidati a sindaco che vorrebbero i chivassesi.

Ci siamo. Lo Squid Game per le elezioni lanciato dal settimanale “La Voce”, a pochi mesi dalla chiamata alle urne e con i giochi per la scelta dei candidati sindaco ancora apertissimi, entra nel vivo.

Nell’ultima settimana, tra i 24 aspiranti candidati a sindaco nella roulette russa dell’eliminazione, s’è salvato solo Roberto Germanetti. Che resta in gioco, insieme a tutti gli altri 48 papabili candidati a sindaco che non sono ancora entrati nel vortice dell’eliminazione.

Si continua a giocare, quindi. E si inizia a fare sul serio.

Sulla scia del successo globale di “Squid Game”, la serie tv di Netflix che praticamente tutti da settembre in qua hanno visto o possono ancora vedere, il settimanale La Voce, in edicola il martedì, chiede ai suoi lettori: “chi volete eliminare dalla corsa a Palazzo Santa Chiara?”. “Chi pensate che abbia dato e sia giunto il momento che si metta da parte?”. Oppure: “chi ritenete non abbia le competenze, il carisma, l’intelligenza, l’appeal, l’x-factor insomma per fare il candidato sindaco?”.

Le regole del gioco de “La Voce”

Il funzionamento del gioco della serie tv “Squid Game” (Gioco del Gambero, ndr), che tanto ha fatto parlare anche per la violenza dei contenuti, è molto semplice: chi non supera le dieci prove, viene eliminato. Non solo dal gioco, ma proprio fisicamente. I concorrenti sono 456 e, alla fine, ne rimane uno solo. Il vincitore.

Il “Gioco del Gambero” applicato alle elezioni amministrative di Chivasso ovviamente è solo un gioco e non è così cruento: scegliendo chi vuoi eliminare, indicando nome e cognome ritagliando il coupon che trovi su La Voce in edicola o inviando una mail a chivasso@giornalelavoce.it se sei un abbonato all’edizione digitale, semplicemente dirai chi secondo te non deve partecipare o non deve più partecipare alla competizione elettorale della prossima primavera a Chivasso.

Inoltre, scrivendo chi vuoi far entrare nel gioco darai la possibilità di concorrere a chi non è stato ancora indicato dalla redazione.

Ogni settimana pubblicheremo la classifica con i candidati all’eliminazione.

Fino a che non ne rimarrà soltanto uno…

Commenti