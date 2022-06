CHIVASSO. Sul risultato elettorale delle amministrative chivassesi pesano alcune dinamiche locali e altre più generali, che rispecchiano l’andamento delle fortune (e delle disgrazie) dei partiti a livello nazionale.

Nella coalizione che sostiene Claudio Castello il buon risultato del Partito Democratico (27%) non è sufficiente a compensare il crollo del Movimento 5 Stelle (qui presentatosi come “Chivasso in Movimento” con capolista Marco Marocco), che raccoglie poco più del 2% e si avvia a una precoce quanto ingloriosa sparizione; e nemmeno l’apporto della Sinistra Ecologista di Fabrizio Debernardi (4%) e della lista civica “Noi per Chivasso” di [...]