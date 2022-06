I primi commenti a caldo per la sconfitta di Clara Marta arrivano da Forza Italia.

L’onorevole Carlo Giacometto, parlamentare di Brusasco, commenta così il risultato elettorale: “Nonostante una bellissima campagna elettorale della candidata sindaco, si è persa l’occasione di offrire un cambiamento alla città, una città che a mio giudizio voleva cambiare.

Lei (Marta, ndr) ha fatto tutto ciò che doveva fare. A mio giudizio dobbiamo fare mea culpa prima di tutto noi dei partiti, che non abbiamo dato la spinta che sarebbe servita. Lo dico senza alcuna vena polemica. La prova è che la maggior parte dei consensi l’hanno data, al primo turno, le liste civiche. Marta ci ha messo passione, impegno, maturità. E’ un’occasione persa”.

Sulla stessa linea anche Andrea Fluttero, capolista di Forza Italia: “Questa è la democrazia. I chivassesi che sono andati a votare hanno scelto di non cambiare. Quelli che non sono andati a votare hanno comunque perso. Peccato era una grande opportunità per rilanciare la Città con nuova energia e nuove idee. Clara Marta è stata straordinaria, generosa e determinata. Sarebbe stata una grande risorsa per Chivasso. A lei va la mia ammirazione per come ha gestito questa campagna elettorale con l’augurio di nuove sfide in ruoli politici. Lo merita davvero”.

