“La vecchia politica non fa bene alla campagna elettorale per le amministrative di Chivasso”. Con una nota stampa, ieri i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Marco Marocco e Fabio Cipolla hanno risposto alle accuse di “tradimento” mosse loro da Renato Cambursano, ex sindaco di Chivasso, tra i leader di Liberamente anche se, come ci tiene a dire, non fa parte della civica da lui fondata tanti anni fa.

S’infiamma dunque la campagna elettorale a Chivasso.