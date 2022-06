Arrivano i primi dati dall’ufficio elettorale di Palazzo Santa Chiara sulle elezioni amministrative di Chivasso. E sono dati poco confortanti, vista la scarsa affluenza alle urne.

Non è andato a votare nemmeno il 50% degli aventi diritto: alle urne si sono presentati in 10.689 cittadini, ossia il 49,18% degli aventi diritto al voto.

Nel 2017 – cinque anni fa – all’ultima tornata elettorale votò il 56,90% degli aventi diritto al voto.

Lo spoglio delle schede inizierà nel pomeriggio di domani. In lizza per l’elezione a sindaco ci sono, lo ricordiamo, l’uscente Claudio Castello, che guida una coalizione di quattro liste, Clara Marta per il centrodestra (cinque liste) e Claudia Buo, che si candida per due liste civiche.

Per i referendum, invece, non s’è raggiunto il quorum.

Commenti