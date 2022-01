CHIVASSO. Massimo Giovannini o Emanuele Cigliuti? Qual è il candidato con cui il centrodestra si presenterà alle elezioni amministrative della prossima primavera? Forza Italia, con il parlamentare Carlo Giacometto di Brusasco, ha già scelto il primo. Il secondo, invece, si muove sulla società civile ed ha recentemente lanciato il progetto “Chivasso 2030 – Le buone idee non hanno colori”. E gli altri? In settimana – come conferma l’ex assessore Enzo Falbo, oggi segretario territoriale del partito di Giorgia Meloni – è previsto un incontro a quattro tra i big del centrodestra. Al [...]





