Riceviamo e pubblichiamo una nota del parlamentare di Forza Italia Carlo Giacometto.

“E’ certamente un fatto positivo che tutti i segretari locali dei partiti di centrodestra si incontrino in modo regolare, così come è importante che ciascuno sia portatore di una proposta di partito, da sottoporre agli alleati. Aggiungo: finalmente! Come Forza Italia siamo sempre stati su questa posizione e, anzi, abbiamo fatto in modo che ai tre partiti “nazionali” si aggiungesse anche chi insieme a noi, e cioè Matteo Doria, ha rappresentato il centrodestra in Consiglio comunale per effetto dei voti ottenuti dai chivassesi. Altro elemento positivo è il definitivo accantonamento di più o meno utili audizioni modello X-Factor, probabilmente tramontate anche per il poco tempo disponibile su piazza di eventuali “concorrenti”.

Nel corso di questa settimana si riunirà il nostro direttivo e penso di poter anticipare che la nostra posizione rimarrà invariata: Forza Italia Chivasso non propone una candidatura di partito, ma accoglie con favore la disponibilità di una candidatura civica come quella di Massimo Giovannini, che ha le competenze, la solidità e l’età giusta per rappresentare gli elettori moderati di centrodestra e per raccogliere consensi anche al di fuori del nostro bacino. Questa è la nostra proposta – che emerge da un dibattito interno, da un documento politico e da una votazione, perché siamo un partito – e accogliamo con favore il fatto che la Lega non metta veti. Di certo, noi non ne mettiamo nei confronti delle candidature di partito che dovessero emergere, anche da parte di chi magari oggi a livello nazionale ha assunto una posizione diversa. Diciamo che la modalità di voto per i grandi Comuni ci darebbe comunque la possibilità di ricucire in un secondo momento. Nel caso, ne discuteremo, avendo sempre bene in mente come l’obiettivo sia di vincere le elezioni e di avere una squadra di governo dotata delle competenze e dell’autorevolezza giuste per amministrare una città importante e complessa come Chivasso. E replicando, così, la prima storica vittoria di Fluttero e del centrodestra, ottenuta grazie ad una squadra forte a supporto, ma soprattutto grazie alle qualità di Andrea in ambito professionale e amministrativo, per effetto dei ruoli elettivi precedentemente svolti a Castagneto Po e in un’istituzione importante come la Provincia di Torino, sia in termini di governo, sia in termini di rappresentanza territoriale e politico-partitica”.

Carlo Giacometto, Parlamentare di Forza Italia

Commenti