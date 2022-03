CHIVASSO. Elezioni, Falbo: “Marta? Un cambio di marcia”. Il segretario cittadino di Fratelli d’Italia spiega perché tra Giovannini e Cigliuti è spuntata la sanraffaelese.

“Fratelli d’Italia ha, in maniera convinta, condiviso la proposta della candidatura di Clara Marta a Sindaco di Chivasso per il centro-destra: abbiamo sempre dichiarato che avremmo considerato con favore un cambio di marcia dopo anni in cui, a nostro avviso, le amministrazioni non hanno brillato”.