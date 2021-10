Forza Italia traccia l’identikit del candidato sindaco, fissando i criteri imprescindibili dei papabili candidati a sindaco di Chivasso. No, in pratica, a selezioni alla X-Factor con le auto-candidature. Due, al momento, i nomi che si rincorrono: quello di Massimo Giovannini (sostenuto, appunto, da Forza Italia) e quello di Emanuele Cigliuti (Lega e Fratelli d’Italia). Pesa, nella coalizione di centrodestra, il ruolo di Matteo Doria, consigliere comunale di Amo Chivasso e le sue Frazioni, ultimo candidato, in ordine temporale, della coalizione di centrodestra (amministrative 2017).

Matteo Doria, consigliere comunale della lista [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.