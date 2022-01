CHIVASSO. Se nel centrodestra cittadino la notte è lunga, in questo periodo di pre-campagna elettorale, il centrosinistra non è che stia vivendo una nuova alba.

La nottata è lunga da passare e, la sensazione, è che all’interno del Partito Democratico, al di là delle frasi di circostanza e delle dichiarazioni pubbliche, si viva con una certa apprensione il congresso di febbraio.