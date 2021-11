CHIVASSO. Elezioni, Corcione: “Il candidato del Pd è Castello”. Il segretario cittadino conferma la sua ricandidatura al Congresso e annuncia il sostegno al sindaco uscente. Ecco l’intervista.

Massimo Corcione, si chiude la tua stagione alla guida del circolo chivassese del Pd. Che esperienza è stata?