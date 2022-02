CHIVASSO. “Clamoroso al Cibali”, si direbbe parafrasando un detto calcistico in voga ai tempi di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Meglio: clamoroso a Palazzo Santa Chiara.

La novità di giornata, destinata a far discutere da qui alle elezioni amministrative di fine maggio, quando i chivassesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il futuro Consiglio comunale, è il nuovo asse tra Pd, Movimento 5 Stelle e l’Unione Civica Chivassese.

Con poche righe, che stanno facendo il giro delle chat degli amministratori della città, viene annunciato un nuovo accordo tra il Partito Democratico, che candida a sindaco Claudio Castello, il Movimento dell’ex vice sindaco metropolitano Marco Marocco, e la civica del già candidato a sindaco alle elezioni del 2012 e del 2017 Adriano Pasteris.

Eccolo, il testo.

“Le forze politiche del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e della lista civica di Adriano Pasteris hanno deciso di aprire un percorso di approfondimento programmatico sui grandi temi della città. Percorso volto a costruire un campo largo democratico a sostegno della candidatura di Claudio Castello sindaco”.

In calce le firme del segretario Pd Massimo Corcione, dei 5 Stelle Marco Marocco e Fabio Cipolla e di Adriano Pasteris.

Cambia dunque lo scenario. A sorpresa, anche perché fino ad oggi l’aria che tirava era un’altra.

Per intenderci: nemmeno 15 giorni fa, all’Hotel Europa, il vice sindaco metropolitano Marocco e il segretario della Lega organizzavano un incontro, poi rivelatosi un flop, per mettere insieme sinergie e idee per Chivasso con tutti i partiti di centrodestra – la stessa Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e il Partito Liberale Italiano – la civica di Matteo Doria, Liberamente di Claudia Buo e Renato Cambursano e la civica di Adriano Pasteris.

Solo il 17 febbraio scorso, il bis sempre all’Europa, ma senza i partiti di centrodestra: seduti al tavolo, Movimento 5 Stelle, Liberamente e la civica di Pasteris. Oggi, il “calcio” a Liberamente in favore del Pd e l’annuncio del nuovo asse.

Un colpo di scena che nemmeno nel calciomercato si vede più. Per rimanere in tema di metafore calcistiche…

