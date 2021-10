CHIVASSO. E se il centrosinistra chivassese si affidasse alle primarie per individuare il candidato sindaco?

E’ l’ipotesi, neanche tanto campata per aria che sta iniziando a circolare in questi giorni nelle chiacchiere sotto i portici di via Torino e, soprattutto, nei salotti del centrosinistra chivassese che conta, almeno a Palazzo Santa Chiara.

Sembrerebbe questi infatti l’unica via per poter uscire da un pantano in cui rischia di finire il centrosinistra così come ci piombò nel 1997.