Renato Cambursano non perde la verve che tradizionalmente lo contraddistingue. Neanche dopo aver annunciato, dalle colonne di questo giornale, il suo “disimpegno” per la campagna elettorale che verrà a causa delle condizioni di salute non proprio delle migliori.

Era appena quindici giorni fa. Ma l’ex sindaco di Chivasso, che a Boschetto chiamano “nas-dupì” e a Roma, dov’è stato parlamentare, “lo squalo”, di deporre le armi proprio non ne ha voglia. Nonostante di questo periodo parlar d’armi non sia appropriato.