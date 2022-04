CHIVASSO. “Insieme per un nuovo cammino e un nuovo governo della città. Da oggi pancia a terra, tutti, a chiedere i voti”.

Dopo Clara Marta e Claudia Buo, le candidate sfidanti nella competizione elettorale del 12 giugno prossimo, anche il sindaco uscente Claudio Castello ha inaugurato questa mattina, domenica 24 aprile, in via Italia 2, in pieno centro, il quartier generale suo e della sua coalizione.

Nelle due stanze al piano terra dell’edificio già sede delle Acli, Castello ha fatto gli onori di casa.