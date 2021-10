CHIVASSO. Elezioni 2022, Forza Italia traccia l’identikit del candidato sindaco. Il partito dell’onorevole Carlo Giacometto fissa i criteri imprescindibili dei papabili candidati a sindaco di Chivasso. No, in pratica, a selezioni alla X-Factor con le autocandidature. E fissa anche un termine per individuare chi dovrà guidare la coalizione di centrodestra alle urne della prossima primavera, ossia il dicembre 2021.

Con una nota stampa ed un impegno messo nero su bianco, Forza Italia Chivasso – in consiglio comunale rappresentata dal consigliere Domenico Ciconte – dopo i rumors e i tam tam che si stanno facendo sotto [...]