Classe 1993, Elena Madama è una giovane veterinaria che da qualche mese ha aperto il suo studio a Chivasso, in viale Cavour 7.

Ha sempre amato gli animali e in casa non sono mai mancati cani e gatti. Ci racconta che probabilmente questa empatia ed attenzione nei loro confronti sono nate perché da bambina trascorreva molto tempo, insieme al nonno, a contatto con la natura e gli animali, per l’appunto. Da piccola era una bimba tranquilla che non sapeva ancora cosa avrebbe voluto [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.