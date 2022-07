Venghino signori venghino. Al ‘Barnum Chivasso’, la giunta più fantasiosa e incredibile al mondo! Al bilancio, ai tributi e ai piani finanziari; alla programmazione, al controllo di gestione; al commercio, alle fiere, ai mercati e all’artigianato, al turismo e al tempo libero Chiara Casalino. Assessore con delega All’ambiente, ai lavori pubblici e alle infrastrutture, al verde pubblico, al decoro e all’arredo urbano, allo sviluppo, al recupero delle periferie e alla valorizzazione delle frazioni, alle risorse agricole, alla tutela del suolo, alla tutela delle acque (servizio idrico integrato), alla gestione dei rifiuti, alla manutenzione, all’edilizia scolastica, ai servizi cimiteriali, al patrimonio e al demanio e ai beni comuni (cittadinanza attiva) Fabrizio Debernardi.

Alle politiche per la casa, alle politiche per l’integrazione, alla famiglia, alle politiche per l’accoglienza, alle pari opportunità, alle politiche sociali, alle politiche del lavoro e dell’occupazione Tiziana Siragusa.

Alla cultura, allo sport, ai servizi per l’infanzia e per i giovani, all’istruzione, all’asilo nido e alle scuole materne, all’associazionismo, al volontariato e alla legalità Gianluca Vitale.

Infine Pasquale Centin all’urbanistica, all’edilizia privata, ai sistemi informativi, alle comunicazioni istituzionali, ai trasporti, alla mobilità, alla viabilità, ai gemellaggi e alla cooperazione internazionale…

Abbiamo letto bene? Alla cooperazione internazionale…? E sarà per Centin, novello Ministro degli esteri, l’alba di una nuova era tutta proiettata sul mondo, sulla crisi del petrolio, sul confitto russo ucraino e arabo israeliano, sull’effetto serra e sul riscaldamento globale. In città già piovono richieste per l’apertura di alcune ambasciate. Di Somaliland, di Transnistria e dell’Ossezia. Benvenuti nella libera repubblica di Chivasso o almeno si spera non si prenda mai in considerazione la monarchia che solo al pensiero di un paio di generazioni di Castello già ci viene il magone…

Venghino signori venghino. Al ‘Barnum Chivasso’.

