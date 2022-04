CHIVASSO. E’ una delle prime liste ad uscire allo scoperto. Sinistra Ecologista Chivasso sostiene la candidatura a sindaco di Claudio Castello – insieme a Pd, Movimento 5 Stelle e l’Unione Civica Chivassese – e mette in campo 15 candidati alla carica di consigliere comunale.

“Abbiamo lavorato per avere una lista in equilibrio tra generazioni e generazioni che rispecchi le varie forme dell’impegno che caratterizzano il nostro gruppo”, spiega il capolista Fabrizio Debernardi, 59 anni, cooperatore sociale attivo in ambito ambientale, sociale e politico.