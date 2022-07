CHIVASSO. Ecco la Giunta di Castello. Siragusa al Sociale, Casalino al commercio. E’ arrivato questa mattina il decreto di nomina degli assessori del Castello bis.

Nessuna novità, rispetto a quanto anticipato nei giorni scorsi. Non c’è Giovanni Scinica, il più votato del Pd e al quinto mandato consecutivo in Comune (25 anni), “l’uomo di partito”, non c’è Domenico Barengo, assessore uscente, ex di Liberamente (le sue deleghe sono finite tutte a Debernardi, che ora ha un superassessorato), e non c’è Adriano Pasteris, di “Noi per Chivasso”, che ha ceduto il posto a Gianluca Vitale. Manca – ma era ampiamente nell’aria, visto il risultato elettorale della sua lista – l’ex vice sindaco metropolitano Marco Marocco.

Ecco gli assessori del Castello-bis con le rispettive deleghe.

CASALINO Chiara: Assessore con delega a: bilancio, tributi e piani finanziari; programmazione, controllo di gestione; commercio, fiere, mercati e artigianato, turismo e tempo libero. CENTIN Pasquale: Vice sindaco e Assessore con delega a: urbanistica, edilizia privata, sistemi informativi, comunicazioni istituzionali, gemellaggi e cooperazione internazionale, trasporti, mobilità, viabilità. DEBERNARDI Fabrizio: Assessore con delega a: ambiente, lavori pubblici e infrastrutture, verde pubblico, decoro e arredo urbano, sviluppo e recupero delle periferie e valorizzazione delle frazioni, risorse agricole, tutela del suolo, tutela delle acque (servizio idrico integrato), gestione rifiuti, manutenzione, edilizia scolastica, servizi cimiteriali, patrimonio e demanio, beni comuni (cittadinanza attiva). SIRAGUSA Tiziana :Assessore con delega a: politiche per la casa, politiche per l’integrazione, famiglia, politiche per l’accoglienza, pari opportunità, politiche sociali, politiche del lavoro e dell’occupazione. VITALE Gianluca: Assessore con delega a: cultura, sport, servizi per l’infanzia e giovani, istruzione, asilo nido e scuole materne, associazionismo, volontariato, legalità. Con questa Giunta, entrano in Consiglio comunale. Per il Pd: Cristina Varetto, Antonella Ortalda e Tiziano Veggian. Per Sinistra Ecologista: Chiara Gasparri. Stasera è in programma una riunione di coalizione per sciogliere l’ultimo nodo: il presidente del Consiglio comunale. Due i papabili, entrambi del Pd: Cristina Peroglio ed Alfonso Perfetto. Prima seduta del Consiglio, giovedì sera, 14 luglio, alle 20.30.

