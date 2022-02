Inconfondibile il suo accento toscano. Sempre con la battuta pronta e il sorriso sulle labbra. Nonostante si fosse trasferito in Piemonte tantissimi anni fa, non aveva perso quella cadenza e quella simpatia che solo i dialetti sono capaci a regalare. Dopo un calvario durato pochissimi mesi, venerdì scorso è morto all’Hospice di Foglizzo Marco Giovannardi. Il professore Marco Giovannardi. Aveva 48 anni ed ha insegnato educazione artistica a centinaia di studenti di tutto il chivassese e dell’eporediese. Lo conoscevamo bene. Lo conoscevano in tanti e tanti sono stati i messaggi inviati al profilo Facebook della moglie Maria Di Poppa, redattrice di questa testata giornalistica.

“Ciao Prof – scrive Maria in un post – E’ stato bello fare con te un tratto del viaggio. Hai portato un pezzo della tua Firenze in quest’angolo di Piemonte. La tua ironia dissacrante. Hai trasmesso a centinaia di ragazzi la tua passione per l’arte. Ma, soprattutto, sei stato un babbo eccezionale. Ora resta una tristezza infinita. Ci rivedremo. E quando arriverò mi offrirai quel Lavazza che ti ha fatto tanto sorridere prima della partenza. Amaro, mi raccomando. Ciao Marco “

Lascia un figlio, Giovanni, e lo piangono il il fratello Luca con Antonella, i nipoti Davide e Simone, il suocero Giovanni, gli zii Beppe e Nella.

Domani, domenica 13 febbraio 2022, nel Duomo di Chivasso sarà celebrata la Santa Messa in suo ricordo alle 18.30. I funerali, invece, saranno celebrati lunedì 14 febbraio 2022 alle 14.45 sempre in Duomo. Al termine della funzione, proseguirà per il tempio crematorio di Mappano. Le ceneri riposeranno al cimitero di Brandizzo.

A Maria le condoglianze e un abbraccio forte forte da tutti i colleghi di lavoro.

Commenti