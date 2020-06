CHIVASSO. E’ morto Francesco Rubino. Una persona perbene.

Due uova al tegamino, un risotto, l’insalata, un filetto o un sottofiletto. E poi l’olio, quello piccante, l’amaro quello del Capo o il San Simone servito nel bicchiere che rotola. Così scrivevamo nel lontano 2015 per raccontare la nostra amicizia con Francesco Rubino, pensionato Fiat già in allora ma, per un certo periodo della sua vita, prestato alla ristorazione con La Verna di piazza d’Armi. Per tutto il tempo che a gestirlo c’è stato lui poco ci è importato di che cosa ci fosse nel menù.

Da clienti e habitué del sabato ad amici il passaggio fu davvero veloce. Per le tante storie che amava raccontarci su Chivasso, sulla Croazia e sulla sua Calabria. Per quel suo desiderio di farci star bene. Perchè era, nella forma e nella sostanza, una persona davvero perbene. Perchè quando c’è feeling c’è e basta e non importa capire perchè si crea o si è creato.

Francesco Rubino, 65 anni, è mancato ieri all’Hospice di Foglizzo. Alla moglie e ai suoi due figli le sincere condoglianze di tutta la redazione de LA VOCE. I funerali si terranno domani alle 11 presso la Parrocchia Madonna di Loreto.

