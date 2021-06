Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. La notizia è arrivata in città oggi, lasciando sgomenti e profondamente colpiti i chivassesi cosiddetti doc, dalla memoria più lunga e che hanno fatto la storia della città.

E’ mancato all’età di 88 anni, all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia, in Sardegna, nell’isola dove si era trasferito con la famiglia, Angelo Cena, orefice che per anni ha avuto l’attività in piazza Della Repubblica, all’angolo con via Torino.

La famiglia Cena è molto conosciuta a Chivasso e la notizia della sua scomparsa sta facendo in queste ore il giro delle case di tutti i chivassesi che per anni erano soliti comprare un regalo, un presente, un pensiero, nella storica oreficeria del centro città.

Cena lascia i figli Rinella, storica e amata Bella Tolera del Carnevale di Chivasso, Claudio, l’adorata nipote Chiara, Giulia con Iulian, Riccardo e Daniela, la consuocera Maria Teresa e la cognata Franca.

I funerali avranno luogo sabato 12 giugno alle ore 15 nella Chiesa di Santa Teresa di Calcutta a San Teodoro.

Commenti