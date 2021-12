Anche quest’anno è in arrivo l’immancabile appuntamento con Telethon, organizzato con il patrocinio della Città di Chivasso. E sarà, per tutti, un’occasione per contribuire a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Il calendario degli eventi in programma è decisamente ricco e le danze sono state aperte, lo scorso 26 novembre, con lo spettacolo “Politicamente scorretto” di Silvio Bertana e il gruppo dei Nuovi Comici. Durante la serata è stato possibile cominciare ad acquistare i prodotti solidali al banchetto Casa Telethon e sarà possibile continuare a farlo anche in concomitanza dei prossimi appuntamenti:

Sabato 11 dicembre

Ore 21-23: in via Paleologi 22, nella palestra del liceo scientifico Newton, incontro di pallavolo McDonald’s Fortitudo Chivasso – Ccs Cogne Acciao Speciali, con banchetto Casa Telethon

Da Lunedì 13 a Venerdì 17 dicembre

Ore 16,45-18,15: in via Platis 4, presso il Laboratorio Artistico Prisma, banchetto Casa Telethon

Martedì 14, Mercoledì 15 e Giovedì 16 dicembre

Ore 16-17: in Lungo Piazza d’Armi 6, nella sala conferenze di Palazzo Einaudi, banchetto Casa Telethon. Organizza l’Unitre, durante le lezioni pomeridiane

Venerdì 17 dicembre

Ore 18,30-21: presso XXL Cafè, in via del Castello 8, AperirivoTelethon

Sabato 18 dicembre

Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato ovest), banchetto Casa Telethon

Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato est), banchetto Casa Telethon “Rosa”, con sciarpe, plaid, palline decoupage in tema natalizio ed oggetti vari, curato da Ornella Valle e dalla sezione di Chivasso dell’Apri

Ore 9-19: in via Torino, di fronte al Bar Sport, “Conta Mais”, indovina il numero

Ore 9 -18: in piazza Carletti, banchetto Casa Telethon con lavori femminili a cura del Gruppo Volontari Telethon dell’Ospedale Civico di Chivasso

Ore 9,30-12,30 e 16-19,30: in via Torino, alla Chiesa degli Angeli, Pozzo di San Patrizio pro Telethon, curato dal Gruppo Giovani Telethon

Ore 9,30-10,30: in piazza della Repubblica, palco Telethon. Presenta Gege Volta.

Musica dal vivo con Mario Marino e Dj Delirio

Ore 10,30-12: in via Torino, piazza Carletti e piazza della Repubblica, esibizione della Società Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Chivasso

Ore 10-18: in piazza della Repubblica, “Scacchi per Telethon”, esibizioni di scacchi a cura del Circolo Scacchistico Chivassese

Ore 10-12,30 e 15-18,30: in piazza della Repubblica, gazebo del Chivasso Rugby Onlus – Mixed Ability, con banchetto Casa Telethon

Ore 15-18: in piazza Carletti, banchetto Telethon del Borgo San Pietro di Chivasso

Ore 15,30-18: in piazza della Repubblica, palco Telethon, concerto della “Rigomagus Band”, con le vocalist Paola e Marianna

Ore 15-18: in via Torino, presso Pasticceria Bonfante, “Cioccolata e Zabaglione Telethon”, offerti dalla Pasticceria Bonfante. In collaborazione con i volontari del Rotaract Chivasso

Ore 15-19: in via Torino, nell’isola pedonale, animazione di clown di strada, con palloncini e trucchi, a cura di Vip Sognando

Domenica 19 dicembre

Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato ovest), banchetto Casa Telethon

Ore 9-19: in piazza della Repubblica (lato est), banchetto Casa Telethon “Rosa”, con sciarpe, plaid, palline decoupage in tema natalizio ed oggetti vari, curato da Ornella Valle e dalla sezione di Chivasso dell’Apri

Ore 9 -18: in piazza Carletti, banchetto Casa Telethon con lavori femminili

A cura del Gruppo Volontari Telethon dell’Ospedale Civico di Chivasso

Ore 9-19: in via Torino, di fronte al Bar Sport, “Conta Mais”, indovina il numero

Ore 9,30-12,30 e 16-19: in via Torino, alla Chiesa degli Angeli, Pozzo di San Patrizio pro Telethon, curato dal Gruppo Giovani Telethon

Ore 9,30-13: in via Gerbido, alla piscina comunale, banchetto Telethon a cura dell’Asd Libertas Nuoto Chivasso

Ore 10-12 e 15-18: nella palestra di via Blatta 26, dell’istituto comprensivo “Chivasso Dasso”, torneo giovanile di basket, “1° Memorial Fabio Tinello” Semifinali al mattino e finali pomeriggio, a cura dell’Asd Pallacanestro Chivasso

Ore 10-12 e 16-19,30: in piazza della Repubblica, palco Telethon, Presenta Gege Volta. Musica dal vivo con “I Suoni Colorati” di Angela Mancinelli

Ore 10,30 – 12,30: nel centro cittadino, passaggio in centro del 19° Raduno Telethon dei Babbo Natale in moto e Vespe

Ore 11: in via Torino, piazza Carletti e piazza della Repubblica, esibizione della Società Filarmonica Città di Chivasso

Ore 15-18: in piazza Carletti, banchetto Telethon del Borgo San Pietro di Chivasso

Ore 15: in piazza della Repubblica, esibizione del gruppo di danza Ats, Tribal Blue Rose Collective

Ore 15-18: in via Torino, piazza Carletti e piazza della Repubblica, esibizione delle majorettes “Le Figlie del Po”, con al microfono Gege Volta

Ore 15,30-18: in piazza della Repubblica, palco Telethon, concerto di musica popolare della band “Brigata Corsare Folk”, a cura del Gruppo Arci Zeta di Chivasso

Ore 15-19: in via Torino, nell’isola pedonale, animazione di clown di strada, con palloncini e trucchi, a cura di Vip Sognando

Ore 9-19: in via Torino, di fronte al Bar Sport, “Conta Mais”, indovina il numero

Ore 15-18: in via Torino, presso Pasticceria Bonfante, “Cioccolata e Zabaglione Telethon”, offerti dalla Pasticceria Bonfante. In collaborazione con i volontari del Rotaract Chivasso

CASTELROSSO

Domenica 12 dicembre

Ore 9-18: in piazza dell’Assunta, banchetto Casa Telethon

Commenti