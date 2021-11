CHIVASSO. E’ ricoverata all’ospedale San Giovanni di Torino, in gravi condizioni, la donna che questa mattina è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Gerbido, a Chivasso.

La donna è stata travolta da una Fiat Punto alla cui guida c’era un pensionato.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto un’ambulanza del 118 e una medicalizzata, oltre ai vigili urbani di Chivasso per i rilievi del caso.

Stabilizzata, è stata trasportata al San Giovanni Bosco, dove nel pomeriggio è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

La donna è [...]