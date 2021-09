L’inaugurazione è prevista per venerdì 1 ottobre alle ore 18 presso il Palazzo Luigi Einaudi (piazza d’Armi, 6) a Chivasso con la presenza degli autori per firma copie.

“Le notti difficili” raccoglie una selezione di tele, illustrazioni e lavori di Marco Cazzato, comprese quelle delle sue ultime uscite editoriali.

“Stay at home” è un diario illustrato da Riccardo Guasco per raccontare i giorni durante l’epidemia di COVID-19 attraverso 56 illustrazioni realizzate durante le 8 settimane di quarantena, progetto dell’associazione Tapirulan.

Entrambi gli artisti saranno presenti all’inaugurazione, occasione unica per conoscerli e per farsi dedicare una copia dei loro volumi presenti al bookshop del museo. Vi aspettiamo.

Marco Cazzato nasce nel 1975. Vive e lavora a Torino. Collabora, negli anni, con Corriere della Sera, Einaudi, Neri Pozza Editore, Il Saggiatore, Bompiani, Rizzoli, La Stampa, Tuttolibri, Corraini Edizioni, Edizioni Piemme, Marsilio Editore, Il Sole 24Ore, GRRRz Comic Art Books, Slow Food, Penguin Random House, Linus, Sony, Emons Editore, Baldini Castoldi Editore, ANIMAls Coniglio Editore, Torino Film Festival, Stresa Festival, Teatro Metastasio e molti altri

2010 il suo libro “Mood”, per Grrrzetic Editore, un’antologia ragionata sugli stati d’animo.

2016 il libro “Album” per GRRRz Comic Art Books.

2020 il libro “Ritratti di umanità” per Corraini Edizioni, con i testi di Elvira Dones, a cura di ArtePollino.

2020 illustra “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di Erich Maria Remarque per Neri Pozza Editore.

2021 illustra “Fiabe per adulti consenzienti” di Guido Catalano per Rizzoli.

2021 illustra ” I Sepolcri” di Ugo Foscolo per Il Saggiatore Editore

Tra le collaborazioni in ambito musicale ha realizzato le copertine dell’album “Canzoni per un figlio” dei Marlene Kuntz , di “C’eravamo abbastanza amati” di Luci della centrale elettrica e l’artwork per la collana “Alone” di Gianni Maroccolo.

Sempre per i Marlene Kuntz, ha curato il video “Il Partigiano” per la regia di Flavio Nani, mentre per Gianni Maroccolo ha curato insieme a Michele Bernardi i video in animazione dei 4 volumi di Alone.

Ha realizzato inoltre manifesti e curato l’immagine per molti eventi, tra i quali il Torino Film Festival 2011 e per La Traviata di Giuseppe Verdi e Tosca di Giacomo Puccini per la Stagione lirica di Spoleto 2012 e 2013, Guido Catalano Tour e molti altri.

Riccardo Guasco, “rik”, illustratore e pittore nato ad Alessandria nel 1975.

Influenzato da movimenti come il cubismo e il futurismo e da personaggi come Picasso, Depero, Tofano, è innamorato del manifesto come mezzo di comunicazione utile ad una buona educazione all’immagine, mescola poesia e ironia creando illustrazioni per far sorridere gli occhi.

Le sue illustrazioni appaiono su campagne pubblicitarie, riviste, libri, bottiglie, navi e biciclette.