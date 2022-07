CHIVASSO. Doria: “Ecco perché non abbiamo vinto le elezioni”. Giovedì 14 luglio debutta il nuovo Consiglio comunale e il castelrossese siederà ancora nei banchi dell’opposizione, nonostante il record di 721 preferenze personali.

Matteo Doria, il record di 721 voti personali, la tua Amo Chivasso e le sue Frazioni prima lista di coalizione di centrodestra. Eppure non è bastato per far vincere Clara Marta. Perché?