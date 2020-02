CHIVASSO. Dopo soli tre anni la festa in maschera dei bambini delle scuole non si fa più

Dopo soli tre anni niente più sfilata in maschera dei bambini delle scuole per le vie del centro di Chivasso e addio al progetto Carnevalando. Una scelta adottata dai docenti dell’Istituto Comprensivo Demetrio Cosola. Sulla scelta di non far più uscire i bambini in maschera, la dirigente [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti