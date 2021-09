Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Erano andati lì per assistere alla partita e per passare una serata in compagnia degli amici. Invece hanno vissuto un incubo, che continuano a rivivere ogni volta che vanno ad un evento, anche solo una festicciola. “Da quella sera la folla ci fa paura. Nulla è più come prima”. Così racconta Sergio Nucci, che insieme alla sua famiglia venne travolto in piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017, durante la proiezione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid.